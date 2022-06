KKN - Possibile scenario clamoroso tra i pali: sia Meret che Ospina via?

Il rebus portieri, in casa Napoli, non è ancora risolto. Stando a quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, ad oggi non è detto che Alex Meret rinnovi.

TuttoNapoli.net © foto di Insidefoto/Image Sport Il rebus portieri, in casa Napoli, non è ancora risolto. Stando a quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, ad oggi non è detto che Alex Meret rinnovi. Anzi, starebbe prendendo piede uno scenario sorprendente, per certi versi clamoroso: sia il classe '97 che David Ospina potrebbe non prolungare e salutare in questa finestra di mercato. A quel punto, chiaramente, Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis dovrebbero poi prendere due estremi difensori.