KKN - Qualcosa si muove per Emerson Palmieri: c'è il suo ok, ma il Chelsea spara alto

Affinché si sblocchi la situazione legata a Emerson Palmieri, prima scelta per il ruolo di terzino sinistro in casa Napoli, bisogna attendere il mese di agosto. A sostenerlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui comunque qualcosa comincia a muoversi. L'esterno italo-brasiliano manda segnali confortanti, gradisce la destinazione, tornare a lavorare con Luciano Spalletti gli piacerebbe. Ma c'è da convincere il Chelsea, che continua a chiedere 20 milioni di euro per cederlo e non apre a formule alternative.