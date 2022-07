KKN - Ramadani sta facendo di tutto per portare via Koulibaly: la posizione di ADL sulla Juve

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal della situazione relativa a Koulibaly

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal della situazione relativa a Koulibaly: “Ramadani sta facendo di tutto per portarlo via da Napoli, gli ha proposto di andare alla Juve che offre un sacco di soldi e Kalidou ha detto che non vuole andarci. La posizione del Napoli è chiara: se la Juve offrisse 40 milioni, De Laurentiis ne chiederebbe 80 e così via. Il Napoli non cede Koulibaly alla Juve”.