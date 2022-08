KKN - Raspadori-Napoli, c’è fiducia: ADL alza l’offerta al Sassuolo, le cifre

C’è fiducia per il buon esito della trattativa che può portare Giacomo Raspadori al Napoli:

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C’è fiducia per il buon esito della trattativa che può portare Giacomo Raspadori al Napoli: è sceso in campo in prima persona il presidente De Laurentiis. L’attaccante neroverde mette d’accordo tutti: il patron, Giuntoli e Spalletti. In particolare è un vero pallino di De Laurentiis che ha chiamato l’AD del Sassuolo Carnevali per dirgli di non tirare troppo la corda essendoci già l’accordo tra il Napoli e il giocatore che rifiuta il rinnovo con il Sassuolo. Previsto entro lunedì l’incontro definitivo. Il Napoli aveva offerto 25 +3 di bonus, ora ha alzato l’offerta fino a 27+3 milioni di bonus. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.