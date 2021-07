KKN - Rinnovo Insigne, tutto rimandato a Castel di Sangro: sarà faccia a faccia con ADL

Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, nel corso della trasmissione Radio Goal, ha parlato del tanto discusso rinnovo di Lorenzo Insigne: “Il discorso per il rinnovo del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, sarà trattato direttamente nel ritiro di Castel di Sangro. Vi dico che il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis non vuole intermediari. Si chiuderanno in una stanza lui e Insigne e parleranno da soli, faccia a faccia. Nessuno entrerà nella stanza, nemmeno Giuntoli o l’entourage di Insigne. Solo loro due”.