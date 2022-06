KKN - Rinnovo lontano per Mertens: il Napoli reputa folli le sue richieste

Tutta Napoli attende di sapere se Dries Mertens rinnoverà o meno, ma non si registrano passi in avanti nell'operazione.

Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro ha reputato folle la richiesta dell'attaccante belga, pertanto il prolungamento contrattuale resta molto lontano, almeno per il momento.