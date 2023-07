KKN - Rinnovo Osimhen, ADL è sceso in campo in prima persona: si cerca l’intesa

Ci sono contatti frequenti tra Aurelio De Laurentiis e l’entourage di Victor Osimhen.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sono contatti frequenti tra Aurelio De Laurentiis e l’entourage di Victor Osimhen. Il patron del Napoli è sceso in campo in prima persona. Si prova a trovare l’intesa per il rinnovo biennale con un aumento d’ingaggio e una eventuale clausola rescissoria. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.