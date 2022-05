KKN - Rinnovo Ospina complicato: potrebbe aver già firmato con il Villarreal

A sostenerlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui l'estremo difensore colombiano potrebbe già avere un accordo con il club spagnolo.

Per fare una valutazione totale sul rebus portieri serviranno una quindicina di giorni. Questo perché da lunedì al 15 giugno Cristiano Giuntoli e il presidente Aurelio De Laurentiis avranno colloqui e incontri con il procuratore di David Ospina, che deve far capire qual è la richiesta economica per rinnovare, ammesso che non abbia già firmato con il Villarreal. A sostenerlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui l'estremo difensore colombiano potrebbe già avere un accordo con il club spagnolo.