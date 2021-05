KKN - Sarri pista da escludere: nessun contatto recente con ADL

Maurizio Sarri non fa parte della lista di allenatori che Aurelio De Laurentiis tiene in considerazione per il futuro della panchina del Napoli. A sostenerlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui il presidente e l'allenatore toscano non si sono mai sentiti nell'ultimo periodo, neanche quando ADL cominciò a pensare di mandare via Allegri. Il tecnico di Figline, dunque, ad oggi non è una pista: Sarri non tornerà al Napoli.