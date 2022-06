KKN - Se parte Demme arriva Nandez: è un pupillo di Giuntoli, il Napoli lo segue da una vita

Non ci sono offerte eclatanti per il centrocampista, ma il suo futuro è in bilico. Dovesse partire l'ex Lipsia, andrebbe sostituito.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Se parte Diego Demme arriva Nahitan Nandez. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli. Non ci sono offerte eclatanti per il centrocampista, ma il suo futuro è in bilico. Dovesse partire l'ex Lipsia, andrebbe sostituito e l'indiziato numero uno è Nahitan Nandez, in uscita dal Cagliari. L'uruguaiano è il primo nome in caso di partenza dell'italo-tedesca. D'altronde a Cristiano Giuntoli piace da una vita.