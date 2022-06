KKN - Simeone pista concreta: il Napoli ci pensa a prescindere da Osimhen

Il centravanti argentino sarebbe una delle idee per l'attacco, non solo come vice-Osimhen, ma anche per giocare con l'ex Lille.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Napoli sta pensando concretamente a Giovanni Simeone. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui il club azzurro ci starebbe pensando a prescindere dal futuro di Victor Osimhen, che ad oggi sembra molto tinto d'azzurro. Il centravanti argentino sarebbe una delle idee per l'attacco, non solo come vice-Osimhen, ma anche per giocare con l'ex Lille.