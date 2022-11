KKN - Smentite su Cragno: il Napoli non è sulle sue tracce per due motivi

Il nome di Alessio Cragno è venuto fuori nelle ultime settimane in ottica Napoli soprattutto in virtù dei diversi infortuni muscolari occorsi a Salvatore Sirigu

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il nome di Alessio Cragno è venuto fuori nelle ultime settimane in ottica Napoli soprattutto in virtù dei diversi infortuni muscolari occorsi a Salvatore Sirigu. La redazione di Kiss Kiss Napoli a tal proposito fa sapere che il Napoli non è alla ricerca di una figura come quella di Cragno per due motivi: Sirigu ha recuperato pienamente e il club azzurro ha intenzione di puntare esclusivamente sul gruppo che è stato costruito ad inizio stagione.