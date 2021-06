KKN - Spalletti valuterà prima l'organico a Dimaro: dopo partirà il mercato

Il mercato del Napoli non è ancora partito.Tanti i nomi accostati agli azzurri, ma al momento nessuna trattativa è in fase di definizione. A questo proposito, la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, fa sapere che filtra una decisione di Luciano Spalletti in vista dell'inizio dei lavori con il Napoli. Il tecnico vuole valutare tutta la rosa degli azzurri in quel di Dimaro in ritiro e poi prenderà le sue decisioni sul calciomercato insieme ai vertici societari del club.