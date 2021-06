KKN - Torna in auge Camara per la mediana: l'Olympiacos ha già fissato il prezzo

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista centrale, in sostituzione di Tiemoué Bakayoko, rientrato al Chelsea per fine prestito. Uno dei nomi seguiti da Cristiano Giuntoli è Mady Camara, classe '97 dell'Olympiacos, valutato dal club greco circa 16 milioni di euro. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, che specifica come al momento ancora non sarebbe partita la trattativa.