KKN - Trattativa avanzata per Raspadori! Il Napoli vuole puntarci forte

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vuole puntare forte su Giacomo Raspadori e sta provando in tutti i modi a convincere il Sassuolo e l'attaccante stesso. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, la trattativa è in stato avanzato. Il classe 2000 è il principale obiettivo per il reparto avanzato di Spalletti.