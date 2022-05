KKN - Tuanzebe non sarà riscattato, serve il 4° centrale: si cerca affare low cost

André-Frank Zambo Anguissa sarà sicuramente riscattato, Juan Jesus verrà confermato e non ci saranno problemi per il nuovo contratto.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

André-Frank Zambo Anguissa sarà sicuramente riscattato, Juan Jesus verrà confermato e non ci saranno problemi per il nuovo contratto. Invece Axel Tuanzebe non sarà riscattato e andrà sostituito. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, si cercherà un quarto centrale. L'idea del club è quella di pescare un affare low cost a fine mercato, proprio in stile Anguissa.