KKN - Tutino, nessun interesse del Monza: restano in corsa altri due club

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli smentisce l’interesse del Monza per Gennaro Tutino. Per la radio ufficiale del Napoli restano in corsa il Parma e la Salernitana per il classe ‘96. I club granata chiede l’attaccante del Napoli in prestito con diritto di riscatto, mentre i ducali hanno offerto circa 5 milioni di euro, il club azzurro ne chiede 10.