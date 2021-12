KKN - Un nuovo Nainggolan per Spalletti: il Napoli stravede per Nandez

Il Napoli è interessato a Nahitan Nandez, in uscita dal Cagliari. A confermarlo è Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Con Spalletti potrebbe avere lo stesso ruolo che ebbe Nainggolan nella sua Roma. Una cosa la so per certo: Giuntoli stravede ormai da tempo per l'uruguaiano, vedremo se l'affare si concretizzerà".