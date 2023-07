KKN - Vice Di Lorenzo, l'indiziato ha lo stesso agente del capitano: i dettagli

"De Laurentiis sta lavorando con Roberto Calenda per il rinnovo di Osimhen e con Mario Giuffredi per il prolungamento di Di Lorenzo".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il direttore Valter De Maggio: "De Laurentiis sta lavorando con Roberto Calenda per il rinnovo di Osimhen e con Mario Giuffredi per il prolungamento di Di Lorenzo. Se il Napoli dovesse cedere in prestito Zanoli ad un club di Serie A, per permettere al ragazzo di giocare con continuità, l'indiziato per sostituirlo sarebbe Davide Faraoni. Il terzino è della stessa scuderia di Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Mario Rui e Politano".