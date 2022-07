KKN - West Ham su Lozano: Il Napoli non ha intenzione di cedere il messicano

Questa mattina è spuntata fuori l’indiscrezione di contatti concreti tra il West Ham e Hirving Lozano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa mattina è spuntata fuori l’indiscrezione di contatti concreti tra il West Ham e Hirving Lozano. L’ingaggio del messicano è però ora un pesante freno per una trattativa più concreta. Tuttavia, come riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli non ha alcuna intenzione di cedere il messicano.