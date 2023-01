KKN - Zerbin e Gaetano hanno scelto di restare: rifiutate tutte le proposte

Nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha rivelato alcuni retroscena di mercato

Nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha rivelato alcuni retroscena di mercato: “Il Napoli, salvo cose clamorose, non farà nulla in queste ultime ore di mercato. Al Napoli sono arrivate richieste per Zerbin e Gaetano, ma entrambi hanno scelto di restare per provare a fare qualcosa di eccezionale”.