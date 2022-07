KKN - Zielinski, la strategia del Napoli: tutto su Lo Celso in caso di offerta da 40mln

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal: “Il West Ham, che non si faceva sentire da 13 giorni, ha rifatto un sondaggio con il Napoli per Zielinski. E’ chiaro che se dovesse arrivare un gruzzoletto da 40 milioni di euro per Zielinski, il Napoli si fionderebbe su Lo Celso che arriverebbe in prestito con obbligo di riscatto”.