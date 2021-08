L'Equipe - Emerson Palmieri, domani le visite mediche col Lione: forse già in campo domenica

Emerson Palmieri non sarà acquistato dal Napoli: secondo le ultime indiscrezioni del quotidiano sportivo francese L’Equipe, il terzino del Chelsea è atteso nella giornata di giovedì a Lione per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con l’Olympique. L'italo-brasiliano ha scelto dunque il club transalpino e arriverà dal Chelsea con la formula del prestito secco annuale dopo aver prolungato l'attuale contratto con i Blues fino a giugno 2023. Sempre secondo L’Equipe, Peter Bosz, allenatore del Lione, vorrebbe addirittura poterlo utilizzare nella partita di campionato (terza giornata di Liegue 1) in programma domenica contro il Clermont.