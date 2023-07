L'Equipe - I sauditi ci provano per Osimhen: l'Al-Hilal inizia le trattative

Gli arabi non mollano la presa su Victor Osimhen.

Gli arabi non mollano la presa su Victor Osimhen. Dalla Francia rilanciano l'interesse dei sauditi per il bomber azzurro. Il centravanti del Napoli resta nei pensieri dell'Al-Hilal. Sono iniziate le trattative dalla parte di Al-Hilal per cercare di portare Osimhen nella Saudi Pro League. Dossier complesso, ma i sauditi ci provano. A riferirlo su Twitter è il giornalista de L'Equipe Loic Tanzi.