L'Equipe - Idea Diaby, è una richiesta di Garcia! Ma il Leverkusen chiede 50mln

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Spunta un nome nuovo per l’attacco del Napoli. Secondo quanto riferisce l’Equipe, il Napoli ha messo nel mirino Moussa Diaby, esterno d'attacco del Bayer Leverkusen. Il classe 1999 sarebbe una richiesta diretta di Rudi Garcia, ma al momento il Napoli non ha ancora presentato un'offerta ufficiale al club tedesco. Tuttavia ci sarebbero due ostacoli da superare: la richiesta di 50 milioni del Leverkusen e la volontà del calciatore che sarebbe più orientato verso la Premier League e sulle sue tracce ci sono Aston Villa e Newcastle ma i Magpies sono in pole perchè giocheranno la Champions League.