L'Equipe - Il Bayern pronto a vendere Tolisso: Napoli e Juve interessate, i dettagli

Il Bayern Monaco è pronto a vendere quest'estate Corentin Tolisso per circa 20 milioni di euro. Napoli e Juventus sono entrambe interessate al francese, ma considerano troppo alto il prezzo richiesto dal club bavarese. Il centrocampista parlerà con Nagelsmann una volta tornato dalle vacanze per conoscere il piano che l'allenatore ha per lui. Tolisso potrebbe decidere di rescindere il contratto e partire gratis l'anno prossimo. Oliver Kahn e Hasan Salihamidžić vogliono evitare questo scenario a tutti i costi. A riportarlo è il quotidiano francese L'Equipe.