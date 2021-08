L'Equipe - Il Lione si inserisce nella corsa ad Emerson: contatti avanzati col Chelsea

Nuova pretendente per Emerson Palmieri. Infatti il terzino italo-brasiliano del Chelsea, primo obiettivo sulla fascia del Napoli, piace molto in Francia. Come raccontato da l'Equipe, su Emerson c'è l'interesse forte dell'Olympique Lione. Il club francese, sfumato Kurzawa del Paris Saint Germain, ha virato su Palmieri. Contatti avanzati tra i club. Il giocatore, stando a quanto si legge, sarebbe propenso ad accettare la destinazione.