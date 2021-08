L'Equipe - Juve, Ronaldo spinge per andare da Guardiola al City: i dettagli

Cristiano Ronaldo vuole trasferirsi al Manchester City. È questa l'indiscrezione lanciata dall'edizione online de L'Equipe, dopo che già nella giornata di ieri il portoghese della Juventus era stato accostato alla formazione inglese, come piano B in caso di mancato arrivo di Harry Kane alla corte di Pep Guardiola. Secondo il quotidiano francese, però, a lavorare in questa direzione sarebbe soprattutto lo stesso CR7, ovviamente attraverso il suo entourage guidato da Jorge Mendes. Che Ronaldo voglia lasciare la Juve, ormai, non è più un mistero: il cinque volte Pallone d'Oro avrebbe però scelto, tra i pochi club che potrebbero architettare un colpo di questo tipo, i campioni d'Inghilterra. In questo contesto, scrive sempre L'Equipe, Cristiano avrebbe anche preso contatto con alcuni suoi compagni di nazionale, nello specifico Bernardo Silva, Ruben Dias e Joao Cancelo. Da parte di Mendes e CR7, spiega l'articolo, ci sarebbe fiducia sulla possibilità di realizzare questo clamoroso trasferimento. Meno sul fornte inglese, dove peraltro è ancora viva la speranza di arrivare a Kane, meno vincente in carriera ma di sicuro più giovane del lusitano.