L'Equipe - Kane, il Bayern non molla: pronto ad avvicinarsi alla richiesta degli Spurs

Nuova puntata della telenovela Harry Kane. I protagonisti, stavolta, sono i due club: recentemente il Tottenham ha rifiutato 80 milioni di euro dal Bayern Monaco, di cui il terminale offensivo della nazionale inglese è priorità assoluta in questo mercato che dovrà necessariamente regalare un rinforzo al centro dell'attacco.

L'Equipe scrive che non è finita qui. Anzi. Il sodalizio bavarese sarebbe pronto a tornare alla carica, avvicinandosi alla richiesta di 100 milioni da cui non si sono mai smossi gli Spurs. Non ci sarà, almeno per ora, la desiderata proposta a tre cifre, ma sarà valicato il muro dei 90 milioni, considerando anche i bonus. Stavolta basterà a convincere il Tottenham a dismettere la sua punta di diamante?