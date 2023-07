L'Equipe - Mbappé ha rifiutato di incontrare l'Al-Hilal: vuole il Real a 0

La missione parigina dell'Al-Hilal sta per chiudersi con due nuovi acquisti e una grande delusione

La missione parigina dell'Al-Hilal sta per chiudersi con due nuovi acquisti e una grande delusione: dopo aver annunciato l'acquisto del brasiliano Malcom e aver praticamente definito anche la trattativa per Marco Verratti, il club saudita non è riuscito a convincere Kylian Mbappé. Secondo le informazioni riportate da L'Equipe, il fuoriclasse francese non ha accettato l'incontro con gli emissari giunti nella capitale francese principalmente per tentare di convincerlo con una proposta da capogiro (circa 200 milioni, a cui poi sarebbero stati aggiunti introiti derivanti dagli sponsor e dai diritti di immagine).

Come reagirà al-Khelaifi?

Mbappé, quindi, ha detto no a quest'offerta e non avrebbe mai preso in considerazione l'idea di trasferirsi in Asia. Un rifiuto che non farà certamente piacere al Paris Saint-Germain, che invece aveva accettato i 300 milioni messi sul tavolo dai sauditi. Una cifra spropositata per un giocatore in scadenza di contratto tra un anno, che vuole restare in Europa e continua ad aspettare la mossa del Real Madrid. Il braccio di ferro continua.