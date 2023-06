L'Equipe - Nagelsmann non andrà al PSG! Ancora ignoto l'erede di Galtier

Julian Nagelsmann, a meno che la situazione non cambi, non sarà il successore di Christophe Galtier sulla panchina del PSG.

Julian Nagelsmann, a meno che la situazione non cambi, non sarà il successore di Christophe Galtier sulla panchina del PSG. Le due parti, in trattativa da diverse settimane, hanno deciso nelle ultime ore che non avrebbero lavorato insieme. Chiuso questo capitolo, il club parigino spera di finalizzare l'arrivo del suo nuovo tecnico la prossima settimana, la cui identità non è filtrata. A riferirlo è L'Equipe.