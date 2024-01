L'Equipe - Psg su Martinez Quarta, ma c'è anche il Napoli

Il PSG è alla ricerca di un nuovo difensore centrale da aggiungere alla rosa di Luis Enrique in questa seconda parte di stagione

Il PSG è alla ricerca di un nuovo difensore centrale da aggiungere alla rosa di Luis Enrique in questa seconda parte di stagione, viste le assenze prolungate per infortunio di Kimpembe e Skriniar. Nei giorni scorsi è emersa la pista Diego Llorente, centrale spagnolo di proprietà della Roma. Ma gli obiettivi in Serie A dei parigini potrebbero non finire qui.

Secondo L'Equipe, infatti, gli uomini mercato dei transalpini avrebbero messo nel mirino anche Lucas Martinez Quarta della Fiorentina. L'argentino ex River Plate piace particolarmente alla dirigenza e anche al tecnico spagnolo che ne apprezza l'agonismo e la capacità di giocare palla al piede. Martinez Quarta oltre al PSG, si legge, ha attirato su di sé l'interesse di diversi importanti club europei, fra cui il Napoli e alcune società di Premier League.