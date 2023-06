L'Equipe - PSG, Verratti vuole cambiare aria: l'Al Hilal vola a Parigi

L'Arabia Saudita piomba anche su Marco Verratti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Arabia Saudita piomba anche su Marco Verratti. Il centrocampista della Nazionale del PSG, accostato anche a un possibile ritorno estivo in Italia (non ha ancora mai giocato in Serie A in carriera) è ormai da tempo nel mirino del campionato più chiacchierato del momento, e L'Equipe aggiunge il carico.

Il più noto quotidiano sportivo transalpino, infatti, spiega come degli emissari dell'Al Hilal siano atterrati proprio in queste ore a Parigi, con il chiaro obiettivo di smuovere le acque intorno al 30enne centrocampista, sotto contratto con il PSG fino al 2026. Privatamente, si legge, Verratti avrebbe già comunicato ad alcuni compagni di squadra (tra cui Mbappé) il suo desiderio di cambiare maglia, ma comprendendo le difficoltà che pone di solito la società francese di fronte a certe uscite.