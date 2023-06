L'Equipe - Sarà Nagelsmann l'allenatore del Psg! Già scelto il suo vice

Non dovrebbe essere Luis Enrique il nuovo allenatore del Psg, almeno secondo quanto scrivono dalla Francia

Non dovrebbe essere Luis Enrique il nuovo allenatore del Psg, almeno secondo quanto scrivono dalla Francia. L'Equipe, infatti, non ha dubbi: il club francese è sempre più vicino a ingaggiare il tecnico tedesco ex Bayern Monaco, Nagelsmann, cercato in passato anche dal Napoli per sostituire Spalletti. Come vice, Nagelsmann si porterebbe a Parigi l'ex campione del Mondo del 1998, Thierry Henry