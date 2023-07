L'Equipe - Soumaré in uscita dal Leicester: Napoli e Torino se lo contendono

Il 24enne, che ha un contratto con le Foxes fino al 2026 ed è cresciuto nelle giovanili del PSG, potrebbe essere ceduto in estate.

TuttoNapoli.net

Boubakary Soumaré, centrocampista del Leicester, è in uscita dal club inglese, retrocesso in Championship dalla Premier League la scorsa stagione. Il 24enne, che ha un contratto con le Foxes fino al 2026 ed è cresciuto nelle giovanili del PSG, potrebbe essere ceduto in estate. Secondo quanto riportato dai colleghi de L'Equipe, sono Torino e Napoli le squadre che se lo stanno contendendo.

Per l'ex Lille non sarà facile decidere dove andare: nella squadra di Rudi Garcia avrebbe ovviamente meno spazio perché il livello di competizione sarebbe più alto però andrebbe a vestire la maglia dei campioni d'Italia; al Torino invece avrebbe l'opportunità di crescere sotto la guida di Ivan Juric, ma non lotterebbe per obiettivi prestigiosi come quelli dei partenopei e soprattutto non disputerebbe la Champions League, sogno di ogni giocatore.