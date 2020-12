La Nazione - Cutrone via dalla Fiorentina: c'è anche il Napoli, ma ad una sola condizione

L'avventura di Patrick Cutrone con la maglia della Fiorentina è ormai giunta ai titoli di coda. Il giocatore, come si legge sulle pagine del QS-La Nazione, è ad un passo dall'addio con il benestare del Wolverhampton. Piace a Bologna e Parma, ma la mossa giusta starebbe per farla il Napoli che in caso di doppio addio a Milik e Llorente potrebbe puntare - si legge - sull’ex Milan per completare il reparto.