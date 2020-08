La Stampa - ADL infuriato: Pirlo ha chiesto a Milik di aspettare un anno e andare alla Juve a zero

Arkadiusz Milik non rientra nei piani del Napoli e per questo andrà via nel corso di quest'estate. La Juventus ha da tempo un accordo con l'attaccante polacco, ma Andrea Pirlo preferirebbe Edin Dzeko, dunque l'ex Ajax potrebbe finire in giallorosso. L'allenatore bianconero, comunque, avrebbe telefonato al polacco, chiedendogli di aspettare un anno per poi arrivare a Torino da svincolato. Aurelio De Laurentiis si è infuriato e sarebbe pronto a tenerlo in tribuna per tutta la stagione nel caso in cui non andasse via. A riportarlo è La Stampa.