La Stampa - Juve, Koulibaly resta il primo nome per il dopo-De Ligt: contatti fitti col suo agente

La Juventus non molla Kalidou Koulibaly, l'obiettivo numero uno per sostituire Matthijs de Ligt, nel caso in cui il centrale olandese dovesse trasferirsi al Chelsea. Come riporta questa mattina La Stampa, il difensore in scadenza fra un anno col Napoli è in cima alle preferenze dei bianconeri. Il club di De Laurentiis chiede 40 milioni di euro per cederlo subito e negli ultimi giorni - si legge - la Juve ha parlato a lungo col suo agente Fali Ramadani. Le alternative portano il nome di Bremer (Torino), Badiashile (Monaco) e Kimpembe (PSG). Prima di tutto, però, serve l'addio di De Ligt.