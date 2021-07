La Stampa - Lo United su Di Lorenzo: può spingersi fino a 20mln di euro

Le prestazioni in nazionale di Giovanni Di Lorenzo non hanno lasciato indifferenti i grandi club. Secondo quanto riferisce quest'oggi il quotidiano La Stampa, il Manchester United sarebbe interessato al difensore del Napoli ed avrebbe messo sul piatto 20mln di euro per accaparrarselo perché lo considera adatto alle caratteristiche del campionato inglese. Il Napoli però ha da poco esercitato l'opzione per il rinnovo fino al 2026 e non pensa ad una cessione.