Le Parisien - Osimhen tra le priorità del PSG: ADL chiede almeno 130mln

Il Paris Saint Germain ha iniziato le grandi manovre per il calciomercato estivo. Sono già tre gli acquisti conclusi per la prossima stagione e per i quali manca solo l’annuncio ufficiale: Skriniar, Asensio e Ugarte. Ora le priorità del club francese - secondo Le Parisien - sono Bernardo Silva, in sostituzione di Messi, e Victor Osimhen. Entrambi hanno un contratto fino al 2025 e i rispettivi club non li lasceranno andare così facilmente. Aurelio De Laurentiis ha già fatto sapere in più occasioni che non venderà il nigeriano, che valuta almeno 130 milioni di euro.