Marca - Il Napoli apre per Milik all'Atletico: ADL non vuole che Arek vada alla Juventus

Napoli e Atletico Madrid sono pronti a trattare il passaggio di Arek Milik in Spagna già a gennaio. Il quotidiano spagnolo Marca fa sapere che il club di Madrid cerca un sostituto di Diego Costa e il nome giusto è quello del bomber polacco. Il Napoli sarebbe disposto ad aprire una trattativa anche per evitare che Milik vada a zero alla Juventus.