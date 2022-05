Marca - Il Napoli vuole cedere Lozano, ma almeno fino ai Mondiali resterà: i motivi

Il futuro di Hirving Lozano sarà a Napoli, almeno fino ai Mondiali di Qatar 2022.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Hirving Lozano sarà a Napoli, almeno fino ai Mondiali di Qatar 2022. Secondo quanto riferito da Marca, il Napoli avrebbe intenzione di cedere l'attaccante messicano ma il Chucky potrebbe restare ancora in azzurro per almeno due ragioni. La prima è legata all'infortunio alla spalla, operata lo scorso 20 maggio, che non consentirebbe al Napoli di venderlo a un buon prezzo. La seconda riguarda invece la vetrina del prossimo Mondiale in Qatar. Il Napoli spera che, mettendosi in mostra con la sua nazionale, Lozano possa incrementare il valore del suo cartellino.