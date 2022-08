Marca - Proposto al Napoli, Ronaldo è sempre più vicino al ritorno allo Sporting

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dove giocherà Cristiano Ronaldo il prossimo anno? Come un anno fa, è questo uno dei tormentoni di queste ultimi giorni di calciomercato. Il portoghese vuole a tutti i costi lasciare il Manchester United e in Italia CR7 è stato proposto sia al Milan che al Napoli. Ma ad oggi - scrive il quotidiano spagnolo 'Marca' - l'ipotesi più accreditata è quella di un suo ritorno allo Sporting Club di Lisbona. "In questo momento - si legge - per Cristiano Ronaldo la possibilità di giocare ed essere felice pesa di più rispetto all'affrontare una stagione piena di tensione. Non dimentichiamo che il grande obiettivo dell'attaccante non è altro che il Mondiale che inizierà il 20 novembre". Ronaldo è stato offerto anche a Chelsea e Olympique Marsiglia, ma lo Sporting è oggi l'opzione più probabile.