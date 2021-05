Mediaset a sorpresa: "Gattuso può restare con la Champions! Incontro con ADL a fine anno"

L'addio di Rino Gattuso non è ancora così scontato come appariva qualche mese fa. Lo scrive il portale Sportmediaset. L'allenatore azzurro, a quanto pare, ha chiesto al suo agente, il potente Jorge Mendes, di spostare colloqui con De Laurentiis a fine campionato, quando tutto sarà deciso. In caso di piazzamento tra le prime quattro l'avventura del tecnico calabrese potrebbe anche continuare.