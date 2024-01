Mediaset - ADL chiama Pozzo per Perez: segnali positivi, c'è quasi l'accordo

Il Napoli ha deciso di stringere i tempi per Nehuen Perez. L'argentino resta la prima scelta del club azzurro e di Walter Mazzarri

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha deciso di stringere i tempi per Nehuen Perez. L'argentino resta la prima scelta del club azzurro e di Walter Mazzarri e ora sembra arrivato il momento di dare l'accelerata definitiva alla trattativa con l'Udinese. La redazione di Sportmediaset fa il punto sulla trattativa.

Per provare a sbloccare la situazione e raggiungere un'intesa sulla valutazione del cartellino del difensore, Aurelio De Laurentiis avrebbe sentito direttamente Gino Pozzo. E dalla telefonata tra i due patron sarebbero arrivati segnali positivi sulla possibile chiusura dell'operazione a 16-17 milioni di euro più bonus. Tra il giocatore e il Napoli, del resto, l'intesa c'è già da tempo. E per il trasferimento del centrale in azzurro ormai potrebbe essere solo questione di giorni.