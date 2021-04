Mediaset - Allegri, futuro ancora incerto: su di lui piomba il Bayern Monaco

Il Bayern Monaco pensa a Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sportmediaset il club bavarese, che dirà addio ad Hansi Flick al termine del campionato, sembrava voler puntare su Julian Nagelsmann, attuale allenatore del Lipsia ma adesso proprio Allegri potrebbe far cambiare idea al Bayern. L'ex Milan e Juventus e pronto a tornare in sella a un club, dopo l'annuncio di alcune settimane fa e mentre si è parlato di varie ipotesi in Serie A, dalla Roma al Napoli fino al ritorno alla Juventus, adesso sembra che la Germania possa essere una possibile destinazione, visto che è molto apprezzato dalla dirigenza per la sua esperienza, la sua duttilità, il suo pragmatismo e soprattutto per il suo dna vincente.

Il corteggiamento piace anche al diretto interessato, che potrebbe cedere alle avance del Bayern Monaco nonostante la sua priorità sia sempre stata l'Italia. Nelle prossime settimane arriverà la decisione definitiva, probabilmente al termine di questa stagione, ma l'ipotesi Bayern, riporta Sportmediaset, è una delle più calde.