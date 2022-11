Mediaset - Anche il Napoli osserva Cheddira al Mondiale: questione di proprietà

Il Napoli tiene d'occhio i miglioramenti di Walid Cheddira, la principale rivelazione del Bari della famiglia De Laurentiis.

TuttoNapoli.net

Il Napoli tiene d'occhio i miglioramenti di Walid Cheddira, la principale rivelazione del Bari della famiglia De Laurentiis. L'attaccante, convocato al Mondiale dal Marocco, sarà osservato quando scenderà in campo in Qatar e poi al rientro nel campionato di Serie B. Questione di proprietà, d'altronde: ADL non dovrebbe neanche comprarlo. A riferirlo è Sportmediaset.