Mediaset - Avanza Mavropanos in difesa: relazioni positive dello scouting azzurro

La redazione di Sportmediaset ha fatto il punto sul mercato del Napoli: "Danso? Non ci sono passi in avanti, il Lens chiede 35 milioni di euro, il Napoli ha solo un accordo verbale col ragazzo. Per Kilman la situazione è delicata e costa di più, per questo sta riconquistando posizioni Mavropanos, relazioni positive dello scouting del Napoli su di lui. A centrocampo piace Lo Celso che chiede 25 milioni".