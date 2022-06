Mediaset - Barcellona su Koulibaly: l’agente può portare offerta ufficiale al Napoli

La redazione di Sportmediaset ha fatto il punto della situazione in merito al futuro di Kalidou Koulibaly

La redazione di Sportmediaset ha fatto il punto della situazione in merito al futuro di Kalidou Koulibaly: “Il difensore senegalese ha il contratto in scadenza nel 2023 e un incontro per mettere sul piatto un contratto nuovo e più remunerativo era già nei piani della dirigenza del Napoli. Il pressing del Barcellona però ha cambiato repentinamente le cose e l'incontro che ci sarà tra l'agente e De Laurentiis potrebbe portare la richiesta ufficiale del club catalano, anche se ancora alle prese con problemi economici da risolvere. A differenza del passato, però, Koulibaly non è più considerato incedibile ma con la giusta offerta - vale a dire almeno 35-40 milioni di euro - potrebbe partire”.