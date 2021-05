Mediaset - Con Spalletti al Napoli occhio a Brozovic: il tecnico apprezza molto il croato

Marco Barzaghi, giornalista Mediaset, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato del possibile interesse del Napoli per Brozovic e la trattativa tra Maksimovic e l’Inter.

SU BROZOVIC - “Al momento è ancora tutto un po' bloccato in attesa di questo prestito da 250 milioni con cui la proprietà e Steven Zhang risolveranno tutte le pendenze passate. Solo dopo cominceranno a programmare il futuro, quindi entro una settimana. Poi ci sarà un incontro con Conte e Marotta che sono tutti in scadenza 2022 per rinnovare i loro contratti e programmare la squadra dell'anno prossimo cercando di tenere tutti. Qualche sacrificio penso che sarà quasi necessario e potrebbe anche interessare il Napoli. Perché c'è quel Marcelo Brozovic che proprio Spalletti ha trasformato in regista ed ebbe un rendimento ottimo con il tecnico toscano. L'allenatore apprezza molto il croato. Occhio quindi a questo eventuale interessamento.

SU MAKSIMOVIC - Potrebbe essere qualcosa di interessante visto che Inter e Napoli sono società amiche. Maksimovic dovrebbe essere il sostituto di Ranocchia. Si aspetta appunto l’incontro tra Ausilio, Conte e Marotta e solo dopo si potrà concludere questa trattativa che è stata intavolata da tempo”.